Bon débarras Thierno Sall, l’homme qui complote avec Abdoul Mbaye (Par El Malick Seck)

Contrairement à ce qu’il dit, le ministre Thierno Alassane Sall a été démis de ses fonctions parce qu’il a été déloyal et incompétent face au travail que le Président Macky Sall lui a confié.



Thierno était le ministre le plus décrié par sa base au sein du gouvernement Macky Sall. Thiès, où je milite, n’a jamais compris, comment un homme aussi imbu de sa personne, aussi insensible à la cause militante, pouvait être nommé à un poste si important de ministre. Les populations militantes de Thiès sont donc heureuses de voir que Macky Sall les a débarrassé d’un politicien sans envergure, qui n’avait de respect pour personne et qui ne s’est jamais investi véritablement pour la coalition présidentielle et l’Alliance pour la République.



Dernièrement, il était coordinateur communal de l’APR, il n’a jamais convoqué une réunion, toisant ses collèges et cachant même son numéro de téléphone. Un tel homme ne pouvait rien nous apporter dans la bataille de Thiès et depuis longtemps nous sommes au courant qu’il était en collision avec l’ennemi.



Je vais livrer une information de taille à l’opinion ; depuis plusieurs mois, Thierno Sall est en contact permanent avec Abdoul Mbaye, l’ancien premier ministre et depuis longtemps, il avait prévu de monter une coalition en direction des élections législatives et présidentielles. Cet agenda caché est une marque de déloyauté totale. Ils sont en totale intelligence et avait un plan de déstabilisation du régime de Macky Sall.



Mais son futur allié se trompe. Thierno Alassane Sall n’a jamais gagné un seul bureau dans son centre de vote. Je suis de Thiès comme lui, même ses voisins ne votent pas pour lui.



Merci encore au Président de la République de nous avoir débarrassé de cet ennemi interne. Les jours à venir les sénégalais seront édifiés sur cet homme qui est le symbole parfait de l’incompétence et de la déloyauté. Thiès est enfin libéré d’un homme sans poids politique et qui empêchait la mouvance présidentielle de se déployer convenablement.





El Malick SECK (Journaliste, homme politique et conseiller municipal à Thiès)