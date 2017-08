Bolt se blesse pour sa dernière course

C'est l'avant-dernier jour de compétition à Londres, où les Championnats du monde d'athlétisme continuent de faire frissonner la planète. Et ce samedi, encore beaucoup d'émotions : le retour à Paris du médaillé d'or sur 800 m Pierre-Ambroise Bosse, la victoire historique de Kevin Mayer sur le décathlon et, enfin, l'ultime course d'Usain Bolt en finale du relais 4x100 m. Malheureusement, le Jamaïcain s'est blessé en pleine course.