Bolt emmène le relais jamaïcain en finale

Grâce à la légende du sprint, la Jamaïque, avec également Tyquendo Tracey, Julian Forte et Michael Campbell, s'est imposée en 37.95 devant la France (38.03) et la Chine (38.20).



Bolt, 30 ans et 8 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques, disputera donc la dernière course de sa carrière samedi soir en finale (22h50).



La première série a été dominée par les Etats-Unis (37.70), signant le meilleur temps de l'année, devant la Grande-Bretagne (37.76) et la Japon (38.21).



Ces six équipes seront accompagnées par la Turquie (38.44) et le Canada (38.48), qualifiés au temps.