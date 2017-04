Bocar Ly, Directeur général de la SAPCO : « Nous voulons inciter la classe moyenne sénégalaise à passer ses vacances au Sénégal »

DAKARACTU : Monsieur le Directeur général, vous avez choisi Cap Skirring pour la deuxième édition de la semaine du tourisme. Qu’est-ce qui motive ce choix ?



Mr Bocar LY : Nous avons choisi de venir à Cap Skirring pour montrer aux sénégalais les merveilles du Cap. Cap Skirring est la deuxième station touristique sénégalaise qui regorge d’énormes potentialités et qui a souffert ces dernières années d’une forte baisse de fréquentation. Aujourd’hui, on se rend compte que pour améliorer l’industrie touristique du Cap Skirring, il faut travailler sur la clientèle locale, le tourisme moderne. On a une classe moyenne sénégalaise qui va en vacances un peu partout dans le monde et l’objectif de la semaine du tourisme, c’est de les inciter à considérer les sites touristiques sénégalais tels que Cap Skirring comme une destination pour leurs vacances.



Quelles retombées escomptez-vous ?



L’année dernière, nous avons organisé la semaine à Saly (Portudal) et ça nous a valu des succès. Aujourd’hui à Saly, on a 60% des arrivées qui sont des touristes locaux. L’objectif pour nous, c’est de réitérer la même chose sur Cap Skirring ; montrer aux Sénégalais ce qu’il y a à Cap Skirring, montrer qu’on peut passer de très belles vacances ici et que le site est accessible et à la portée des Sénégalais. Nous espérons à partir de 2017, qu’il y ait encore plus de touristes résidents au Sénégal qui se rendent sur la Casamance, notamment sur Cap Skirring.



Quel est le message que vous lancez aux Sénégalais, surtout pour les inciter à privilégier les sites touristiques du Sénégal ?



Le message simple que je lance aux Sénégalais, c’est de venir découvrir les merveilles du Cap. La Casamance regorge de sites touristiques intéressants et je suis sûr que ceux vont venir, ne vont pas le regretter. Sénégalais et Sénégalaises, considérez le Cap Skirring comme une destination prioritaire pour vos vacances.