Blocage vote du budget mairie de Thiès : Abdou Mbow regrette et invite les Thiessois à prendre leurs responsabilités

Le vote du budget de la mairie de Thiès reste bloqué en raison de l’opposition de certains conseillers municipaux, qui réclament l’approbation du compte administratif en plénière, avant son examen puis son vote. Une situation qui n’agrée pas le responsable apériste Abdou Mbow qui y voit un « manque de respect envers les populations Thiéssoises ».

« Nous avons assisté à une situation désolante des conseillers qui ont bloqué le vote du budget de la municipalité. Ceci montre que les conseillers n’ont aucune ambition pour cette ville et aucun respect pour les populations qui ont voté pour eux. Nous voulons ici et maintenant demandé aux Thiessois de faire ce constant et dire que ces conseillers ne travaillent pas pour la ville, mais exclusivement au service d’un homme et d’un parti» a-t-il dit.

« C’est pourquoi, ajoute Mbow, que ces populations devraient tirer les conséquences de cette décision et bouté hors de cette vile cette coalition ».