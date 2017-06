Blocage du fonctionnement de l’Agence nationale d’aquaculture (ANA)

Selon les informations de Libération, le fonctionnement de l’Agence nationale d’aquaculture (ANA) est bloqué. Jusqu’à présent, le budget 2017 de l’agence n'a pas été approuvé. Pour cause, le Directeur général Magattte Ba, soutenu par le Conseil d’administration, s’est opposé à des modifications que voulait faire le ministère de tutelle. Depuis et malgré l’arbitrage des plus hautes autorités, le budget est bloqué.