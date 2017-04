Blocage des artères par le Marathon de Dakar : Les jeunes catholiques en colère

« Tous debout pour un chrétien sénégalais épanoui » est très en colère à la suite des blocages de diverses artères de la ville de Dakar, par le comité d’organisation du marathon de Dakar, ce week end. « Ce marathon organisé le jour de Pâques, source et sommet de notre foi chrétienne, et qui a empêché beaucoup d’entre nous d'aller à l'église vu le nombre d’artères barrées, a tout simplement obscurci notre Joie !!!!» indique leur communiqué.

« Peut-on imaginer plus grande violence morale que d’empêcher un chrétien d’aller à la messe, de surcroît, le Jour de Pâques ?? Assurément Non !!! (« Parce que sans le Jour du Seigneur nous ne pouvons vivre !!!! ») » ajoute la même source.

« Tous debout pour un chrétien sénégalais épanoui» pour que pareille chose n’arrive plus, compte saisir l'autorité étatique et religieuse pour que les dérives contre l'église cessent une bonne fois pour toute.