Blessé mais convoqué en sélection : Sadio Mané affole l'Afrique du Sud

Comme en Angleterre où la presse anglaise s’était étonnée de la sélection de Sadio Mané, blessé et absent pour six semaines, pour affronter l’Afrique du Sud les 10 et 14 novembre, celle de l’Afrique du sud l’est également.



« L’attaquant de Liverpool Sadio Mané a été inclus dans l’équipe sénégalaise pour affronter les Bafana Bafna lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, le mois prochain, malgré une blessure », écrit Kick off. « Il a récemment raté le nul 0-0 de son club à domicile face à Manchester United le week-end dernier, ainsi que la large victoire 7-0 en ligue des champions contre Maribor mardi soir », rappelle le journal. « Sadio Mané a été retenu dans le groupe des 25 joueurs pour les éliminatoires de la coupe du monde, même si son club de Liverpool a déclaré la semaine dernière que l’ailier serait absent jusqu’à six semaines », fait remarquer pour sa part Supersport.



Joueur clé du Onze de base d’Aliou Cissé, la présence du joueur de Liverpool donne déjà des insomnies à la presse sud-africaine qui, si elle a relayé l’information avec insistance c’est parce que Sadio Mané représente une réelle menace pour les Bafana Bafana.



Le Sénégal est leader de groupe D avec 8 points (+4). Il est suivi du Burkina (6pts 0), du Cap-Vert (6pts -4) et de l’Afrique du Sud (4 pts 0).



