Blanchissement de deniers publics : Le procès de Ndèye Khady Guèye renvoyé au 2 mars prochain

L’ex administratrice du fonds de promotion économique(FPE) Ndèye Khady Guèye et son complice présumé Babacar Mané vont encore patienter jusqu’au 2 mars prochain, pour un nouveau passage devant le juge du tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle. L’audience qui était prévue hier, a une fois de plus été renvoyée à cette date. Poursuivis pour détournement de derniers publics, la fille de Léna Fall Diagne avait été placée sous mandat de dépôt le 14 février 2013 avant de bénéficier d’une liberté provisoire, après 14 mois de détention. Une libération qui a été possible après le versement d’une caution de 1,5 milliard de francs CFA. Hier donc, le dossier de l’ex-administratrice du Fonds de Promotion économique (FPE) et son complice Babacar Mané, administrateur de la société africaine du patrimoine qui sont poursuivis pour blanchissement de capitaux et escroquerie portant 3 milliards de francs CFA, a été renvoyé à cette date, pour plaidoirie. Ce, après plusieurs renvois.



Vox Populi