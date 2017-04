Birima MANGARA pour le relèvement des recettes fiscales et douanières (Vidéo)

« Équité, transparence et justice fiscale : quel gage pour une justice sociale au Sénégal », tel est le thème de la première session ordinaire 2017 du Conseil économique, social et environnemental.



Un thème qui permettra de formuler des recommandations visant à renforcer la politique fiscale en direction d’une véritable équité fiscale et d'un peu plus de justice sociale.



Ainsi, de nombreux problèmes ont été soulevés tels l’impôt qui a été au cœur des débats. Une occasion pour le ministre Birima Mangara de préciser : « l’impôt a un triple rôle financier en concourant à la mise en place des ressources pour la prise en charge des dépenses publiques, un rôle économique passant par la promotion des investissements et un rôle social pour la distribution des revenus ».

Concernant les ressources nationales, le ministre du budget a informé que 63% des ressources nationales vont à l’investissement. Un apport important des ressources internes au financement a été constaté

C’est dans cette lancée que le ministre du budget informera vouloir inverser les tendances lourdes par un apport massif de ressources nationales au financement du budget, au financement des investissements. « C’est dans ce cadre que la mobilisation des recettes fiscales et douanières constitue un atout et un défi qu’il faut relever et sous ce rapport comptant sur nos administrations fiscales et douanières et celle du trésor, nous allons renforcer leurs capacités en termes de ressources humaines, de technologie, des réformes qui seront beaucoup plus souples, faciles et accessibles, mais surtout des réformes qui permettront d’élargir l’assiette fiscale », aura-t-il lancé.