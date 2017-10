Biosécurité et biotechnologies modernes : La police formée pour le contrôle aux frontières

L’autorité nationale de biosécurité a entamé une série de formation pour les forces de sécurité et de défense (police, gendarmerie et douanes), sur le cadre légal et réglementaire. Cette sensibilisation va permettre aux forces de sécurité d'être apte à opérer le contrôle, en matière de biosécurité et de biotechnologies modernes au niveau des frontières.