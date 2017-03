Bilan du Président Macky Sall - Il a gagné la bataille de l’énergie (Par El Malick SECK)

Pendant plusieurs jours je compte publier les réalisations éloquentes du Président Macky Sall depuis qu’il est à la tête du pays, chiffres à l’appui. Dans tous les secteurs, il a fait des réalisations éloquentes. Par exemple dans le domaine de l’énergie, on oublie souvent que durant le règne de Wade il n’ y avait même pas de l’électricité. Qui ne se souvient pas des coupures intempestives et des émeutes de l’électricité dans ce pays ? Aujourd’hui, je vais parler diagramme à l’appui comment, Macky Sall a augmenté la production d’énergie et a fait mieux que tous ses prédécesseurs réunis en matière d’électrification rurale.

Le président Macky Sall a fait bien mieux que tous ses devanciers réunis en matière d’électrification rurale. Pendant 52 ans, les trois présidents de la République successifs n’ont électrifié que 1648 villages soit une moyenne 31 villages par année. Le président Sall lui a fait une moyenne extraordinaire de 412 villages par an. Soit 13 fois plus.