Bilan de l'attaque à main armée à Lafia : Un commerçant blessé, plus d'un million de francs emporté.

Nous vous annoncions tard hier soir qu'une attaque à main armée était perpétrée par des individus lourdement armés sur le village de LAFIA, dans la commune de Khossanto, région de Kédougou. D'après les informations collectées sur place, les assaillants n'ont heureusement pas pu entrer dans le village, mais ont tout de même réussi à blesser un commerçant Malien et emporté avec eux plus d'un million de francs. C'est grâce à la vigilance du chef de village qui tirait des coups de fusil en l'air -ce qui aurait effrayé les bandits- , qu'ils n'ont finalement osé entrer dans le village. Toujours selon nos sources, les assaillants étaient lourdement armés et parlaient une langue très proche du peulh.

Nous y reviendrons...