Bilan Gamou / Police : 231 individus arrêtés pour délits divers dont 1 meurtre et 250 grammes de chanvre indien saisis

Alors que la communauté musulmane célèbre le Gamou ce 30 Novembre, la Police fait elle l’état des lieux. Et à travers le bilan sécuritaire de la police nationale, il nous a été révélé que 231 individus ont été arrêtés pour diverses infractions. Entre autres délits, usage de chanvre indien, vente illégale de boissons alcoolisées, ivresse publique manifeste, vagabondage ou encore agression et un cas d’homicide : 250 grammes de chanvre indien ont été aussi saisis, 33 véhicules et 105 motos immobilisées ou envoyés en fourrière.