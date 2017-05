"Bignona doit renaître... Il est temps que Bignona redevienne cette belle ville carrefour au sein de la Casamance" selon Aubin SAGNA

La Place Emile BADIANE, lieu mythique de Bignona, a été choisie par M. Aubin Jules Marcel SAGNA, pour sa rentrée politique. Le choix de cette placen’est pas gratuit. En effet, « elle constitue le symbole de la Casamance debout, de la Casamance conquérante, de la Casamance qui participe grandement et utilement au développement économique et social, ainsi qu’à la prospérité du Sénégal tout entier. », a dit le responsable politique de l'APR, saisissant aussi cette occasion pour rendre un vibrant hommage « aux hommes qui ont fait l’histoire de la Casamance comme Ahoune SANE, Arfand Bessire SONKO, Emile BADIANE, Ibou DIALLO, Assane SECK » et « aux hommes politiques de très grande envergure qui ont dirigé la Commune de Bignona, Paul Ignace COLY, Edouard Martin SAGNA, Angrand BADIANE, Victor COLY, François Xavier COLY et Youba SAMBOU. »

M. SAGNA a souligné que « la ville de Bignona aspire de toutes ses forces au développement ». Il s’est engagé « sans réserve, … à travailler exclusivement au progrès social et économique de la Commune de Bignona et plus largement du Département." Ainsi, il a tendu la main à « tous les hommes valeureux qui aiment Bignona pour sortir la Commune de l’indigence ». « Ceux qui ont des connaissances en matière de planification du développement savent que Bignona a de très grandes potentialités pour se hisser parmi les départements et les villes les plus avancés du Sénégal. Avec ses ressources hydrauliques, ses nombreuses terres arables et fertiles, avec sa faune et sa flore luxuriante, notre ville a véritablement du potentiel. Mais, surtout, avec les hommes et les femmes fortement scolarisés, avec cette population vertueuse, brave et travailleuse, Bignona mérite de se développer et doit se développer" a-t-il dit, devant des militants acquis à sa cause.

Toujours selon M. Sagna, « Il est temps que Bignona redevienne cette belle Ville carrefour au sein de la Casamance, Ville de culture, Ville de sport et de loisirs. Il faut qu’elle retrouve son lustre d’antan : ville de création et de distribution de richesses, d’échanges économiques et de partage du savoir. ». Et d'ajouter, « Il faut que Bignona retrouve son statut perdu de commune attrayante, belle, douce et paisible, où il faisait bon vivre. Bignona doit renaître. J’appelle à la renaissance de Bignona. » Mr. SAGNA croit « fermement, que le développement de la commune de Bignona, voire du département est plus que possible. », c’est d’ailleurs la raison de son engagement politique. Ainsi, sur ce terrain et dans cette vision pour la commune de Bignona, il dit avoir eu « la chance de rencontrer un homme qui est au diapason de la modernité, un responsable politique qui a le plus haut sens de l’Etat, un leader qui a un véritable programme pour sortir le Sénégal de la pauvreté et le placer sur les rampes de l’émergence. Je veux nommer le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky SALL." Il a décidé de militer au sein de l’Alliance pour la République, parce qu’il a trouvé en son leader, le Président Macky SALL, « un homme pragmatique, qui tient sa boussole contre vents et marées et qui sait exactement où il veut mener la pirogue Sénégal. Oui, l’émergence est à portée du Sénégal. Mais, pour la conquérir, il faut de la rigueur, du sérieux et du travail. » Après avoir listé les nombreuses réalisations du gouvernement dans la région naturelle de la Casamance, qui selon lui, prouvent la volonté de ce dernier de désenclaver cette région et d’y instaurer un climat de paix durable, Mr. Sagna a terminé en remerciant toutes les autorités politiques, les Directeurs généraux, les maires, le Président du Conseil départemental, les Hauts Conseillers, les conseillers départementaux et municipaux, pour leur présence. Il s’est dit honoré par les « valeureuses personnes » qui l’ont choisi comme leader et a affirmé qu’il fera « tout pour mériter leur confiance pour le développement de la Commune de Bignona. »