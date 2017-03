Bigamie : La journaliste Aissatou Traoré condamnée à payer 1,5 million en dommages et intérêts

Le tribunal d’instance en son audience correctionnelle, vient de condamner la journaliste Aissatou Traoré pour bigamie, suite à la procédure de son premier mari, Zacharia Cissokho. Son deuxième mari, Oumar Diaw, a été relaxé de complicité. Elle devra verser, en dommages et intérêts 1,5 million de FCFA à son premier mari. Emigré au Canada, Zacharia avait épousé la journaliste en 2008 sans pour autant consommer son mariage. Cette dernière après 4 ans de mariage, de lui signifier ne plus vouloir de lui. Ce que ce dernier a réfuté et l’a poursuivie devant les tribunaux pour bigamie aprés que Aïssatou ait convolé en noces avec Oumar Diaw.