Beyoncé : sa grossesse compliquée

Beyoncé a annoncé, il y a quelques jours, être enceinte pour la deuxième fois. Cinq ans après avoir donné naissance à sa fille aînée Blue Ivy, la chanteuse attend des jumeaux. Cette seconde grossesse s'annonce déjà comme une épreuve pour la jeune femme. Contrairement à sa première expérience, elle serait victime de certaines complications: «Lorsqu'elle était enceinte de Blue Ivy, tout était très facile, sa gros­sesse s'est déroulée sans complication. Beyoncé a eu des nausées matinales très douloureuses, ce dont elle n’avait que peu souffert quand elle attendait sa fille aînée. Et cela n’arrive pas que le matin, elle peut se sentir étourdie, nauséeuse à n’importe quel moment de la journée», a expliqué une source proche de la chanteuse au site américain HollywoodLife.com.



L'artiste interprète de «Crazy in Love» souffrirait également de violentes brûlures d'estomac: «Elle dit que son corps la fait atro­ce­ment souf­frir, elle a mal partout. Elle a très peur que les symptômes s'aggravent avec le temps». Heureusement, Beyoncé peut compter sur son mari: «Jay Z la soutient énormément et il est très présent».



Un couple soudé



Dans ces moments faits de douleur et de bonheur à la fois, Jay Z et Beyoncé s'appuient l'un sur l'autre. Après des rumeurs d'infidélité du rappeur l'année dernière, les deux artistes ont décidé de se concentrer sur leurs objectifs familiaux: «Ils se sont accordés plus de temps pour eux en tant que couple et ça les a aidés à continuer de construire ensemble», a confié une autre source proche du couple à E!. Parmi leurs projets figurait un nouvel enfant, ils sont parvenus à concrétiser cette envie: «Jay Z et Beyoncé ont toujours eu envie d'une grande famille. Donc quand ils ont reçu la grande nouvelle et qu'en plus il s'agissait de jumeaux, ils étaient très heureux. Ca fait un moment qu'ils essayaient donc avoir ces bébés est un véritable cadeau de Dieu pour eux».