Best FIFA Awards : l’équipe type de la saison 2016/2017 !

Deuxième édition des prix The Best FIFA Football Awards ce soir, récompensant les meilleurs protagonistes du monde du football de l’année 2017. Ainsi, en plus du prix du meilleur joueur, du meilleur entraîneur ou du meilleur but, il y avait une récompense particulièrement attendue par les fans : le FIFA FIFPro World11, soit l’équipe type de l’année. 24.000 joueurs professionnels à travers le monde ont ainsi désigné leur équipe de rêve pour la saison 2016/2017, et forcément, elle a fière allure !

Dans les cages, on retrouve ainsi Gianluigi Buffon, le portier de la Juventus qui a réalisé de grosses prestations avec son club. Devant lui, on retrouve une charnière centrale composée de Sergio Ramos, le taulier de la défense madrilène, et de Bonucci, le défenseur de la Juventus (transféré à l’AC Milan cet été). Et pour apporter un peu de vitesse et de débordement sur les flancs, les latéraux nommés sont les suivants : Marcelo sur le côté gauche, ainsi que Dani Alves, premier représentant parisien même s’il évoluait avec la Juventus pendant la saison en question, sur le latéral droit de la défense.

Une majorité madrilène



Dans l’entrejeu, à la création, on retrouve forcément de nouveaux gros noms. Ainsi, Toni Kroos est positionné devant la défense, et devant lui, son coéquipier Luka Modric est chargé d’animer le jeu, lui qui sort encore une fois d’une belle saison avec le club de la capitale espagnole. Son acolyte du milieu n’est autre qu’Andrés Iniesta, une nomination un peu plus surprenante il faut dire puisque l’Espagnol n’a pas forcément été à son meilleur niveau.

Et le secteur offensif laisse clairement rêveur. Sans surprise, on retrouve Lionel Messi, qui a marqué 57 buts en autant de rencontres toutes compétitions confondues avec le Barça pendant cette saison écoulée. Cristiano Ronaldo, favori pour le prix du joueur de l’année, est logiquement bien présent, du haut de ses 42 buts et des titres glanés avec le Real Madrid. Enfin, l’autre Parisien Neymar - bien que Barcelonais en 2016/2017 - complète ce superbe onze !