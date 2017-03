Berne salue le leadership de Dakar dans le dénouement de la crise gambienne

La Suisse, par la voix de la présidente de la Confédération helvétique Doris Leuthard, a salué, lundi, le leadership du Sénégal dans le dénouement pacifique de la crise postélectorale gambienne.



"La Suisse félicite le Sénégal pour son leadership dans la résolution pacifique de la récente crise en Gambie", a déclaré la présidente de la Confédération helvétique à Berne, lors d’un point de presse conjoint avec son homologue sénégalais Macky Sall, en visite officielle en Suisse



Le Sénégal a joué un rôle actif dans le dénouement heureux de la situation en Gambie, pays enclavé dans le Sénégal, qui était confrontée à une crise à la fois politique, diplomatique et militaire, consécutive à la présidentielle qui y a été organisée du premier décembre dernier.



Le président gambien sortant, Yaya Jammeh, refusait jusque-là de passer pacifiquement le pouvoir à son successeur élu, Adama Barrow, dont il avait reconnu la victoire avant de se rétracter et de porter un recours auprès de la Cour suprême.



Il s’est finalement exilé en Guinée équatoriale, le 21 janvier, sous la pression de la CEDEAO qui menaçait de le faire quitter le pouvoir par la force, alors que son successeur avait déjà prêté serment à Dakar, il avait été accueilli quelques jours plutôt, à la demande de l’organisation communautaire.



"C’est une solution qui a respectée la volonté du peuple gambien", s’est félicitée Doris Leuthard au cours de cette rencontre avec des journalistes, suite à une réunion de travail entre officiels suisses et sénégalais.



"Le président Sall est une personnalité qui a joué un rôle important pour trouver une solution pacifique à cette crise" en Gambie, a insisté Mme Leuthard, selon qui la Suisse et le Sénégal "partagent les mêmes valeurs" exprimées par la Cour pénale internationale (CPI).



Elle a cité le respect de l’Etat de droit et la lutte contre l’impunité et les atteintes aux droits de l’Homme.



"Le Sénégal joue un rôle très constructif avec la présidente de la conférence des Etats parties" du statut de Rome, fondateur de la CPI, a estimé la présidente de la Confédération helvétique.



Le chef de l’Etat sénégalais était arrivé dimanche à Berne, pour une visite officielle de trois jours, "à l’invitation" de la présidente de la Confédération helvétique.



"Nous allons suspendre cette mesure’’ relative à l’obligation de visa à laquelle les citoyens suisses sont jusque-là soumis pour visiter le Sénégal, a insisté Macky Sall.



Les gouvernements suisse et sénégalais ont retenu de travailler sur la question des passeports officiels, ’’afin de voir comment bâtir une relation qui permettrait de faciliter les déplacements au niveau officiel", a indiqué le président Sall.



"Je remercie la présidente et son gouvernement pour la disponibilité réaffirmée et pour l’intérêt de la suisse en Afrique, surtout" concernant "le volet paix et sécurité mais aussi pour le développement" a dit le président sénégalais.



Il était accompagné de son épouse Marième Faye, du ministre-conseiller, président du conseil départemental de Koungheul (centre) et ancien directeur du Bureau international du travail, Assane Diop, ainsi que de l’ancienne ministre sénégalaise et ex-directrice générale adjointe de l’Organisation internationale pour les migrations, Ndioro Ndiaye.



A son arrivée à l’aéroport de Berne, Macky Sall avait été accueilli par plusieurs personnalités sénégalaises, dont le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, son collègue chargé de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, et l’ambassadeur du Sénégal en Suisse, Coly Seck.