"Benno Bokk Yakaar peut-être maître à Grand-Yoff" (Fatoumata Niang Ba)

Après la victoire de la Coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar en dépit de la perte de certaines communes de la capitale dont Grand-Yoff, l’heure est au bilan. A ce titre, l’Union pour le développement du Sénégal/Renouveau (Udes/R) par ailleurs, membre de la Mouvance présidentielle, appelle à tirer les leçons de l’échec du camp présidentiel à Grand-Yoff. Ce, après avoir chaleureusement, félicité les têtes de listes nationale et départementale que sont respectivement, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ.

En effet, ayant largement contribué à cette victoire d’ensemble à Dakar, l’Udes/R après s’être bien distinguée suite à un véritable travail de terrain à Grand-Yoff, son fief, lors de la campagne des législatives, appelle tous les responsables politiques de BBY locale à l’unité pour aplanir les frustrations et incompréhensions en son sein pour un même élan, tendu vers un objectif commun.

A cet effet, il faut féliciter chaleureusement, tous les militant(e)s et sympathisant(e)s des différentes composantes de la coalition présidentielle qui, ayant conjugué leurs efforts, dans une unité remarquable, se sont mobilisés partout pour faire triompher la liste de BBY.

L’Udes/R pense que Grand-Yoff n’est la chasse gardée de qui que ce soit. La Coalition Benno Bokk Yakaar peut bien gagner cette commune si les leaders de BBY apprenaient à taire leurs querelles de leadership et de positionnement, afin de marcher dans une dynamique unitaire.

Il est temps de distinguer la bonne graine de l’ivraie. Le Président Macky SALL doit promouvoir les véritables travailleurs de BBY, ceux-là qui sont en permanence sur le terrain pour le soutenir et vulgariser sa politique. Sans prétention aucune, l’Union pour le Développement du Sénégal/Renouveau peut se targuer d’une présence quasi-permanente sur le terrain et auprès des populations dans la commune de Grand-Yoff malgré ses maigres moyens.

Les accusations sur un possible hold-up électoral des partis ou Coalitions de partis de l’opposition ayant pris part aux Législatives du 30 juillet contre le régime de Macky SALL, n’enlèvent en rien le mérite de BBY.

Certes, il n’y a pas d’élections sans critiques, mais la majorité renouvelée au Chef de l’Etat, témoigne l’adhésion des larges masses de notre peuple aux politiques initiées depuis 05 ans par le Président de la République, Macky SALL et mises en œuvre, par son gouvernement sous la conduite de son Premier Ministre, Mahammed Boune Abdallah DIONNE.

Fatoumata Niang BA

Présidente de l’Union pour le développement du Sénégal/Renouveau (Udes/R)