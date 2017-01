Benjamin Moukandjo : « Sadio Mané a tout mon soutien »

« C’est une fierté de battre le Sénégal qui était l’équipe favorite de ce tournoi, pour nous c’était un gros match, on savait que pour arriver à bout de cette équipe, il fallait être à 100%, les Dieux du football étaient de notre côté. On ne va pas être prétentieux, on a toujours été à notre niveau. L’ambition maintenant est de passer pour la finale, on a fait un parcours plus qu’honorable forcément on a l’ambition d’arriver en finale.

Il a manqué de la réussite aux sénégalais, mais en face on ne leur a pas rendu la tâche facile. Il fallait faire des efforts parce que l’on savait que cette équipe était forte offensivement. On a essayé de rester en vie le plus longtemps possible dans ce match. Et les tirs aux buts c’est la loterie. Nous sommes satisfaits.

Sadio Mané c’est un joueur que je suis énormément, c’est un grand footballeur qui représente valablement l’Afrique, c’est important d’avoir des joueurs de ce niveau-là dans un grand club. Je sais que mentalement il est costaud, il va se relever. On a peut-être gagné ce soir, mais la CAN est une fête pour nous les africains. Il a tout mon soutien, je sais que c’est quelqu’un de très bon et de très grand. Il arrive à de grands joueurs de manquer des penalties ».