Ben Arfa se dévoile dans une deuxième vidéo

Tout aussi déroutant sur un terrain de football qu'en dehors, Hatem Ben Arfa a décidé de reprendre en main sa communication. Après avoir fait le buzz dimanche en dévoilant sur les réseaux sociaux une vidéo déconcertante au cours de laquelle il évoque sa situation sportive au PSG, l'international tricolore en a dévoilé une seconde sur son compte Facebook. Passée inaperçue dans un premier temps, cette séquence de deux minutes va de nouveau beaucoup faire parler.

Dans un premier temps, l'ancien Niçois évoque sa bonne forme du moment et son plaisir de jouer au football: "Je me sens bien, je me sens à 100%, affûté, je me sens bien dans mon corps… Mon plaisir quand je touche le ballon, c’est de faire des une-deux, des petits dribbles, de jouer comme quand j’étais petit, de prendre du plaisir. J’arrive à associer ça avec mon métier et j’en suis très heureux".