Baye Oumar Niasse : « Je peux rester à Hull City. Ici tout est Ok »

«Je peux rester à Hull City. Ici tout est ok pour que je reste. Il y a un bon staff, de bons joueurs qui sont tous très gentils avec moi. Je me vois dans plusieurs équipes, mais il est bon de prouver partout où l’on passe», a fait savoir Baye Oumar Niasse.

Recruté l’été dernier à plus de 11 milliards, Baye Oumar Niasse n’a pas réussi à faire son trou chez les «Toffees». Ce qui a poussé Koeman à l’envoyer dans l’équipe des jeunes avant de le prêter aux «Tigers» lors du mercato hivernal. Cette mauvaise expérience fait que l’attaquant sénégalais veuille tourner la page d’Everton. Il explique : «Là où je viens, je jouais dans l’équipe B et dans des stades vides. Arrivé ici pour jouer dans des stades plein à craquer m’a donné une nouvelle chance. Je sais que je peux faire mieux.»

Baye Oumar Niasse a déjà disputé 15 matches et marqué 5 buts en Premier League. Hull City est dans la zone rouge et pourrait rejoindre le purgatoire en fin de saison. Mais cela ne décourage pas pour autant le Sénégalais qui se sent déjà comme un joueur de Hull City la saison prochaine. Il confie : «A Hull City, un joueur en prêt est traité de la même manière qu’un joueur permanant qui arrive ici. D’ailleurs je me sens à 100% un joueur de Hull City.»

Reste à voir si Everton acceptera de le laisser filer.