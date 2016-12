Baye Omar Niasse: « Koeman a retiré mon numéro de maillot et m’a dit que je n’avais plus ma place »

En effet le milieu offensif des Lions n’entre pas les plans de Ronald Koeman.

C’est en tout cas ce qu’il a confié :



« Comment me juger après seulement 45 minutes ? Depuis, il a retiré mon numéro de maillot et m’a dit que je n’avais plus ma place en équipe première. Tout ce je peux faire, c’est m’entraîner avec le respect que je leur dois avec les U23. C’est vrai que j’ai eu des opportunités. Mais je veux jouer en Premier League, je sais que je peux y faire de grandes choses. Voilà pourquoi je garde la tête haute ».



wiwsport