Battu en Mars dernier jusque dans son bureau de vote : Khalifa Sall est le cadet des soucis du Président Macky SALL.

Les événements intervenus le 05 Mars 2015 lors de la réunion du bureau du parti socialiste et les péripéties judiciaires ultérieures, montrent de façon tangible que Khalifa Sall est en train de payer ses errements, fautes et reniements politiques en s'étant allié à des politiciens irresponsables comme Barthélémy Diaz et Bamba fall qui le mènent de façon évidente à sa perte.

Après son show médiatique à la place de l'indépendance qui n'a pas changé d'un iota, le pavage trompe-l'oeil pré-électoral de 2015, Khalifa Sall qui considérait les populations de Dakar et de Grand Yoff comme ses faire-valoirs inconditionnellement acquis à sa cause, croit encore pouvoir faire prospérer sa stratégie de la victimisation maintenant comprise par tout le monde.

Alors qu'il n'a aucun bilan à présenter pour Grand Yoff et Dakar, préférant voyager au lieu de travailler et montrer des résultats probants avec un budget de plus de 60 milliards, Khalifa Sall crie à un complot imaginaire. On se rappelle qu'il s'était érigé en champion du NON lors du référendum du 20 mars dernier contre l'avis et la position de son parti. Résultat des courses, il a été lessivé partout dans Dakar et battu à Grand Yoff dans les 10 centres de vote y compris dans son bureau de vote . Le projet de réforme constitutionnelle, il faut le rappeler, a été adopté par 65% des Sénégalais.

Khalifa Sall qui veut se tailler in manteau bien trop grand pour lui soit comprendre qu'il est le cadet des soucis de Macky Sall, davantage préoccupé par l'accélération de la cadence de ses réalisations encours dont la croissance économique de 6,5% est une preuve de réussite évidente.



Fait à Dakar, le 16 Janvier 2017

APR /GRAND YOFF

PORTE-PAROLE CHEIKH NDIAYE

DAKAR CE 16 JANVIER 2017