Bataille psychologique / Cissé/ Klopp : Sadio Mané apte contre l'Afsuf ?

C’est un véritable jeu de ping-pong auquel on est en train d’assister entre Liverpool et le staff technique des lions. Et au cœur de l’affaire qui divise : la blessure de Sadio Mané et sa date de reprise finalement prévue ce jeudi.



L’attaquant des lions, victime d’une déchirure à la cuisse est déclaré inapte pour six semaines et donc manquera les deux rencontres cruciales que le Sénégal doit disputer contre l’Afrique du Sud les 10 et 14 novembre prochains.



Toutefois, du côté du staff des lions, on ne croit pas au rapport médical des médecins de Liverpool. Raison pour laquelle, le sélectionneur national a retenu son As de pique pour faire face aux Bafana Bafana. « Depuis le début de la semaine (vers le 15 octobre), il a repris les entrainements individuels. Il a commencé à courir tout droit. Et dès la semaine prochaine (du 20 octobre), il devrait commencer avec les appuis et avec le ballon. Il n’y a aucun doute que sur cette double confrontation qui aura lieu dans trois semaines, Sadio Mané sera avec nous. Il sera vraiment à 100%. J’ai discuté avec lui. Et comme j’ai l’habitude de le dire, le joueur se connait. J’ai confiance en ses sensations », avait dit Cissé.



Les échos qui parviennent d’Angleterre ne sont pas du tout rassurants. Son homologue, Klopp tient lui autre discours. « Ils vont mieux. Adam a pris part aux échauffements avec l’équipe cette semaine. On espère les ‘avec Sadio) avoir de retour après la trêve internationale (mi-novembre). Pendant celle-ci, ils pourraient même s’entrainer avec le groupe », avait souligné le coach des reds. En clair, Sadio n’a pas encore commencé à toucher du ballon, comme l’avait prédit Aliou Cissé. Une déclaration qui remet en question les affirmations d’Aliou Cissé qui annonçait le retour de Sadio Mané.





