Basket-ball : "Adidas’’ et Cheikh sarr nommés sélectionneurs des équipes nationales

La nomination des deux techniciens a été annoncée ce samedi, à l’occasion d’une conférence de presse animée par le directeur technique national, Maguette Diop.



‘’Adidas’’, ancien joueur de l’équipe nationale dans les années 70-80, avait conduit les Lions du basket en finale de l’Afrobasket masculin en 2005, leur meilleur résultat depuis leur sacre de 1997.



Quant à Cheikh Sarr qui a dirigé pendant plusieurs années l’équipe masculine de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, il avait conduit les Lions au second tour de la Coupe du monde en 2014, en Espagne.



Nommé à la tête de la sélection féminine dirigée jusqu’au dernier Afrobasket féminin par Moustapha Gaye, Sarr sera secondé par Sir Parfait Adjivon et l’ancienne internationale, Khady Diop.



Adidas qui a remplacé l’Espagnol Porfirio Fisac de Diego, aura comme adjoints Dame Diouf et Mamadou Geye ‘’Pabi’’.