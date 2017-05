Basket/Qualifications Coupe du monde 2019 : Le tirage au sort de la Zone Afrique

Dans la zone Afrique, 16 équipes sont en lice pour ces éliminatoires. Elles ont été réparties en 4 groupes de 4 avec à la fin 5 qualifiés à déterminer à l’issue de matchs aller et retour.



Dans le groupe A, on retrouve la Guinée, l’Afrique du Sud, el Cameroun et la Tunisie.



le groupe B regroupe l’Ouganda, le Rwanda, le Mali et le Nigéria, champion d’Afrique en titre.



La RD Congo, l’Angola, le Maroc et l’Egypte se donnent rendez-vous dans le groupe C.



Et dans le groupe D, il reste un pays à connaitre pour compléter avec la Côte d’Ivoire, le Mozambique et le Sénégal.



80 pays prendront part à ces qualifications à travers des matchs en aller et retour sur une période de 15 mois, à l’issue desquels 31 pays qualifiés se joindront au pays organisateur (soit 32 pays au total) pour la phase finale de la Coupe du Monde du 31 Août au 15 Septembre 2019.



Il est à noter que ce sera la toute première édition qu’une phase finale de Coupe du monde de basketball se déroule avec 32 équipes.



Grille de répartition :

Afrique : 16 pays repartis en 4 poules pour les qualifications et 05 pays qualifiés

Asie : 16 pays repartis en 4 poules pour les qualifications et 07 pays qualifiés + le pays haute (08)

Amérique : 16 pays repartis en 4 poules pour les qualifications et 07 pays qualifiés

Europe : 32 pays repartis en 8 poules pour les qualifications et 12 pays qualifiés