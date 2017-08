Basket : L'AS Douane s'offre son septième titre de Champion du Sénégal

Décidément l’AS Douane est devenue la bête noire du Saint-Louis Basket Club en championnat. L’équipe saint-louisienne a une fois de plus été battue en finale des playoffs par la Douane. Saint-Louis devra donc patienter pour prendre sa revanche.



4-2 pour le début de la rencontre. Souleymane Gomis sur trois points remet Saint-Louis Bc à un point (6-5). Bara Diop et Louis Adams propulsent la Douane à 13-9. Papa Gora Gaye va ensuite enflammer le public avec un gros dunk à une main comme il sait le faire. 15-11, les gabelous sont bien partis avec cette légère domination. Step back suivi d’un tir primé pour Pape Moustapha Diop. Souleymane Diallo l’imite. Saint-Louis est devant (20-22) mais pas pour longtemps puisque Bara Diop va répliquer (23-22). Egalité parfait à la fin de ce premier quart (23-23).



Le pivot de la Doaune, Ahmet Kamara, enchaînera deux paniers au retour sur le parquet. Louis Adams sera très adroit ensuite avec lui aussi deux tirs à trois points. 33-29 pour l’AS Douane. Le match va ensuite monter en intensité. Mais les gabelous reste devant après six minutes (39-32). L’avantage reviendra toujours aux hommes du coach Mamadou Gueye « Pabi » à la pause (43-37).



La Douane sera à +10 de retour de la pause (49-39). Magnifique floater de Louis Adams pour le 54-42. Ils vont rester sur le +10 (54-44) à quatre minutes du terme de ce quart. 57-47 puis 59-49, toujours le même écart entre les deux équipes. C’est finalement l’AS Douane qui est encore devant à 61-49.



Quatre minutes jouées dans ce dernier tournant du match. Beaucoup de pertes de balles et maladresses des deux côtés. 5’30 à jouer et c’est finalement Ahmet Kamara qui met ce premier panier. Joli geste technique de Louis Adams en contre-attaque. Show time pour les vert-blanc et temps mort SLBC.



15 points d’avance pour les gabelous qui filent vers le sacre à 3’44 de la fin (66-51).Louis Adams se signale encore. Il est dans un grand jour. Pape Mor Faye mettra ensuite un shoot à trois points dans le money time. Les carottes semblent cuitent pour le Saint-Louis Basket Club. Ils finiront d’ailleurs par s’incliner de. La Douane est Champion 2017. Un septième titre après 1998, 2007, 2008, 2011, 2014 et 2016.



