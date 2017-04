Barthélemy Dias : « ceux qui pensent que le défi c’est de relever un million de personnes n’ont rien compris…»

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias présent dans la foule lors de la manifestation de « Y en marre » à la place de l’Obélisque soutient que le défi de « relever un million de personnes » et que les gens du pouvoir utilisent comme argument contre le mouvement est insensé. La priorité reste ailleurs argue t’il.

« Je suis un citoyen sénégalais, suis venu pour écouter, regarder et surtout pour répondre à l’appel d’un mouvement qui s’est déjà battu pour son pays. Je suis venu aussi pour représenter des citoyens qui sont aujourd’hui otages politiques, venir les représenter en tant que citoyens sénégalais. Cet appel de « Y en marre est aussi un appel contre la restriction de libertés collectives et individuelles, donc vous comprendrez aisément que c’est naturel que ma présence se justifie, pour me mettre auprès du peuple pour des combats à venir, pour que la démocratie soit une réalité et non un slogan. Ceux qui pensent que le défi c’est de relever un million de personnes n’ont rien compris, nous devons encourager Y en à marre, ce que nous avons à faire nous le savons. Le régime en face connaît assez bien cette place » a laissé entendre le député socialiste.