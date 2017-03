Barthélémy Dias : « On va rendre cette gifle à ceux qui nous l’ont donnée »

Les élus de Dakar sont en conférence de presse au niveau de la mairie de la Capitale. Un rassemblement qui fait suite à l’inculpation de Khalifa Sall, édile de la ville. Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias invité à parler au nom des élus de Dakar, a fait savoir que cette gifle qui leur a été donnée, ils la rendront. « On va rendre cette gifle à ceux qui nous l’ont donnée. Ce qu’ils ont fait à Bamba Fall et à Khalifa Sall c’est à nous qu’ils l’ont fait. Khalifa Sall est un homme intègre et propre. Macky Sall doit comprendre qu'à cette convocation politique il aura une réaction politique du peuple, je lui rappelle que la constitution du Sénégal nous permet de nous battre par la parole, l’image et la plume ».