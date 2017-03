Barthélémy Dias : " Macky Sall a ouvert l’ère des règlements de compte (...) nous nous vengerons "

Poursuivi pour détournement de deniers publics dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall a été placé sous mandat de dépôt. Un emprisonnement qui n'a pas l'heur de plaire à ses partisans dont l'un des plus virulents est sans doute Barthélémy Dias. Courroucé par cette "cabale contre un adversaire politique", le maire de Mermoz Sacré-coeur promet de prendre sa revanche sur Macky Sall et les siens. "Macky Sall a ouvert l’ère des règlements de compte. Qu'on ne vienne pas nous dire d’arrêter quand nous lui rendrons la monnaie de sa pièce", a averti le maire socialiste. "Personnellement, je me vengerai", a poursuivi Barthélémy Dias. Le député maire était l'invité de l'émission Sen Jotay de la Sentv.