Barthélemy Dias : " Le PDS a investi le doyen de la classe politique sénégalaise de plus de 90 ans "

Interrogé sur le choix du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de lancer une coalition dénommée Coalition Gagnante Wattu Senegaal, dirigée par Me Abdoulaye Wade, le maire de Mermoz-Sacré-Coeur indique que c'est absurde. Pour Barthélemy Dias, pendant que la France élit un président Emmanuel Macron de 39 ans, le PDS appuyé par Pape Diop de Bokk Gis Gis, Mamadou Lamine Diallo de Tekki et de Mamadou Diop Decroix de AJ, propose le Doyen de la classe politique sénégalaise de plus de 90 ans.

Barthélémy de se demander où est Oumar SARR et quel est son rôle à la tête du PDS.

Dias-fils d'aller plus loin en déclarant «Le PDS n’a jamais proposé la candidature de Me Wade. C’est Pape Diop qui l’avait fait avant de retirer sa proposition en voyant que le PDS proposait la candidature d’Oumar Sarr. Abdoulaye Wade n’a jamais été demandeur, je le tiens de source sûre. Mankoo a porté son choix»