Barthélémy Dias : " Khalifa Sall devenait gênant car il a l'amour du peuple (...) Où est passé l'argent récupéré de la traque des biens mal acquis? "

Dans l'émission "Face2Face", le maire de Mermoz/Sacré-Coeur est revenu sur l"affaire Khalifa Sall. Selon Barthélémy Dias : "Khalifa Sall est un fils du pays. Il est un militant du Parti Socialiste, donc il est dans Benno Bokk Yakaar. Il est maire de Dakar, la plus importante du Sénégal. Il a commencé à gêner quand il commençait à faire du bien et que le peuple se rapproche de lui, ils ont voulu lui mettre des bâtons dans les roues. Le peuple commençait à l'aimer car il y'avait la lumière partout dans Dakar et que les routes étaient nettoyées tous les jours et à chaque fois. Là, Macky Sall, piqué par on ne sait quelle mouche, a commencé à lui barrer la route. Ils ont commencé avec les ordures ou avec les routes et les travaux d'aménagement de la ville. Ils ont créé n'importe quoi jusqu'à le jeter en prison, mais Dieu est Grand et il voit tout.

Eux qui veulent de la transparence, qu'ils nous disent où est passé l'argent de la traque des biens mal acquis. Ils ont fait des déclarations comme quoi ils ont récupéré 7 ou 8 millards de nos francs sur les traques, où est cet argent?

Je suis député à l'assemblée nationale, et je n'ai jamais vu dans un projet de loi rectificative, qu'on dise qu'on a intégré les 7 ou 8 milliards là dans le budget. Je ne l'ai jamais vu, ni entendu. Alors qu'ils nous disent où est cet argent. Ils ont pris le fils de quelqu'un, ils l'ont mis en prison à un moment donné, ils l'ont fait sortir tard dans la soirée, mis dans un avion et transporté avec tous les mystères qui vont avec.

Alors s'ils veulent parler de milliards, qu'ils nous disent où est passé l'argent récupéré dans la traque des biens mal acquis.."