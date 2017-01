Barthélémy Dias : « C’est Khalifa Sall qui est visé »

Fidèle à lui-même, Barthélémy Dias a encore tiré à boulets rouges sur le pouvoir et ses « affidés ». Pour lui, c’est Khalifa Sall qui est la vraie cible.



Toujours avec la même verve, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a tourné en dérision le pouvoir suite à l’emprisonnement de Bamba Fall.



A en croire Barthélémy Dias, c’est le maire de Dakar qui est visé. « C’est un complot qui vise Khalifa Sall », déclare le maire socialiste qui invite les populations à dire non à ce qu’il appelle une « provocation politique ». « On nous a giflés, mais on répondra à la hauteur de l’affront », martèle Barthélémy Dias