Bargny : Une passerelle érigée sur le lac de Khouloup pour faciliter la mobilité

Une passerelle sera érigée dans un délai d’un mois sur le lac de Khouloup, entre Bargny et la nouvelle centrale à charbon afin de faciliter la mobilité des habitants de la commune. Ce projet de désenclavement mais qui comporte aussi un volet assainissement a été lancé hier sur le site en présence du maire de la localité et de nombreux habitants. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du protocole signé entre la CES, la Senelec et la mairie de Bargny.



Ce projet, qui devait être réalisé lors de la phase d’exploitation de la centrale a été érigé en priorité face à la demande pressante des populations. Il sera réalisé par une entreprise de la localité, ce qui fera dire à Eric Lhommé, administrateur général de la Compagnie d’électricité du Sénégal(CES), maître d'ouvrage de la centrale à charbon, « leur engagement à promouvoir l’emploi local ».



L’ouvrage sera long de 36 m pour une largeur de 3 m. D’autres projets qui figurent dans le protocole sont aussi en cours.