Barça : Pourquoi Özil avait recalé Guardiola

Dans son autobiographie, le milieu d’Arsenal Mesut Özil (28 ans, 25 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) est revenu sur un choix important de sa carrière. C’était en 2010, lorsque l’ancien joueur du Werder Brême avait choisi de signer au Real Madrid plutôt qu’au FC Barcelone. Si l’on excepte quelques détails comme la visite du musée merengue, c'est surtout l’attitude de l’ex-entraîneur blaugrana Pep Guardiola qui avait influencé l’Allemand.

"Ce qui m’a le plus vexé, c’est que Pep Guardiola n’ait même pas pris la peine de me rencontrer, a raconté le Gunner. Avant d’arriver à Barcelone, pourtant, j’étais convaincu que j’y serais transféré. C’était du moins ma préférence. (...) Mourinho, lui, s’est battu pour moi, il était très convaincant, très chaleureux, tellement gentil ! L’opposé de l’entraîneur du Barça. J’ai donc choisi Mourinho et le Real."

Une anecdote qui provoquera des regrets chez les supporters catalans.