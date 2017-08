Barça : Neymar menace de saisir la Fifa

Entre l’ailier Neymar (25 ans) et le FC Barcelone, le divorce est définitivement consommé ! Froissé par son transfert au Paris Saint-Germain, qui a activé sa clause libératoire de 222 millions d’euros, le club catalan a privé le Brésilien d’une prime de 26 millions d’euros promise en octobre dernier au moment de sa prolongation. Mais le Sud-Américain ne compte pas se laisser faire ! D’après le média brésilien Globoesporte, le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016 et son père envisagent de dénoncer l’attitude des Blaugrana devant la Chambre de résolution des litiges de la FIFA. « Les conditions ne sont pas réunies pour que le versement de la prime se fasse, a fait savoir le porte-parole du conseil d’administration du Barça, Josep Vives. Neymar devait respecter son contrat et rester avec nous cet été. Il aurait alors touché la prime le 1er septembre prochain. Or, il a décidé de partir ». Ce sera sans doute à la FIFA de trancher...