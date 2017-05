Barça : Messi refuse une offre du club !

En fin de contrat en juin 2018, l’attaquant Lionel Messi (29 ans, 31 matchs et 33 buts en Liga cette saison) négocie depuis plusieurs mois une prolongation de son bail au FC Barcelone. Mais, coup de théâtre, le quotidien AS annonce ce vendredi que La Pulga aurait refusé la première offre transmise par les dirigeants blaugrana.

Celle-ci oscillait pourtant entre 30 et 35 millions d’euros net annuels ! Selon la même source, conscient de se trouver en position de force, l’Argentin ne compte pas se précipiter pour rempiler, tout en se montrant très gourmand alors qu’il touche actuellement un peu plus de 20 M€ par an...

Même si cette information provient d’un média pro-madrilène et qu’elle doit donc être prise avec des pincettes, ce rebondissement vient semer quelques doutes dans un dossier qu’on pensait en bonne voie. Surtout que pour des raisons économiques, le Barça risque de ne pas pouvoir faire d’offre supérieure à 35 M€...