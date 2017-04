Barça - Luis Enrique : «Messi, le plus grand»

Auteur d'une rencontre exceptionnelle, l'attaquant Lionel Messi (29 ans, 29 matchs et 31 buts en Liga cette saison), double buteur, a offert le Clasico au FC Barcelone face au Real Madrid (3-2) ce dimanche lors de la 33e journée de Liga. Son entraîneur Luis Enrique est sans équivoque : l'Argentin est le meilleur joueur de l'histoire.

"C'est le meilleur joueur de tous les temps, le plus grand, et il l'a encore prouvé aujourd'hui. Le FC Barcelone est un club exceptionnel et Messi a fait une partie de son histoire", a commenté le coach catalan à l'issue de la rencontre.

Un bel hommage de Luis Enrique au quintuple Ballon d'Or.