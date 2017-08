Barça : Coutinho, Liverpool refuse 100 M€ !

Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Priorité du club catalan après le départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain, le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho (25 ans, 31 matchs et 13 buts en Premier League en 2016-2017) se trouve encore loin de la Catalogne. En effet, d’après les médias anglais et espagnols, les Reds ont refusé la seconde offre des Blaugrana, pourtant estimée à 100 millions d’euros !

Souhaitant initialement retenir le Brésilien, le club britannique n’aurait absolument pas l’intention de le laisser filer avant les barrages de la Ligue des Champions face à Hoffenheim. Malgré la position de Liverpool, le Barça reste confiant sur ce dossier et espère toujours finaliser cette opération le plus rapidement possible.