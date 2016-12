Barack et Michele Obama vous souhaitent un joyeux Noël

Dans une vidéo postée sur Twitter, Barack et Michele Obama adressent leurs derniers vœux de Noël en tant que résidents de la Maison Blanche. Au tout début, une séquence flashback les montre en plein fou rire, en 2009, lors de leur tout premier message de Noël.



Filmés devant un sapin scintillant, le couple présidentiel en profite pour remercier le peuple américain pour ces huit dernières années. "Le plus grand cadeau que nous avons reçu au cours des huit dernières années a été l'honneur de servir comme président et Première Dame", confie Barack Obama.