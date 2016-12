Barack Obama, instants complices avec ses filles à Hawaï

Un père et ses filles presque comme tout le monde. Barack Obama, son épouse Michelle et leurs deux filles Sasha et Malia sont en vacances à Hawaï pour les fêtes de Noël. La famille qui quittera bientôt la Maison Blanche profite de ces instants de simplicité et de calme. Vendredi, le président des Etats-Unis a passé deux heures au restaurant avec Sasha et Malia avant de se rendre dans une salle de jeux de Waikiki, une escape room dont le but est de sortir en résolvant des énigmes. Puis, Barack Obama s’est rendu, toujours avec ses filles, chez son marchand de glaces préféré.



Si Malia ne s’est pas montrée gourmande, Sasha et son père ont dégusté des crèmes glacées avec le sourire. Evidemment, difficile pour le président qui portait ce jour-là un polo blanc, un pantalon décontracté et des tongs de passer inaperçu. De nombreux passants l’ont interpellé et c’est avec le charisme qu’on lui connait que Barack Obama a répondu aux nombreuses demandes de selfies. Michelle, elle, n’était pas mais elle avait une bonne raison.



La First Lady se trouvait au centre NORAD, qui chaque année trace le parcours du Père Noël pour répondre aux appels téléphoniques des enfants les plus curieux.