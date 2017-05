Bara Lo, coordinateur de la Convergence du Baol : «il y a beaucoup de marchands d’illusions dans notre zone, ils n’ont qu’à se découvrir…nous ferons face »

Responsable politique à Mbacké, plus précisément dans le camp de l’opposition, Bara Lo, coordinateur de la convergence du Baol se réjouit de l’unité retrouvée au sein de cette dernière. Il a cependant regretté le fait que la distribution des cartes d’électeur à Mbacké ne se fait pas dans les règles de l’art. Pour finir il a fait état des enjeux des élections législatives et averti les marchands d’illusions « qui utiliseront leurs influences religieuses » pour berner les populations, et promet que l’opposition fera face.