Bamba Fall sera libéré d'ici ce soir (avocats)

Après son pourvoi en cassation, le parquet vient de faire volte face .Le procureur général ayant renoncé à son pourvoi en cassation, Bamba Fall, le maire socialiste de la Médina devrait recouvrer sa liberté ce lundi 24 avril. Selon son avocat El Mamadou Ndiaye l'ordre de libération venant du parquet général devrait tomber d'un moment à l'autre, au risque de tomber dans la détention arbitraire. Une information confirmée aussi par Me Bamba Cissé. Joint au téléphone, l'avocat confirme que le haut magistrat vient de renoncer à ce pourvoi qui maintenait Bamba Fall en prison, ce qui devrait permettre incessamment la libération du maire de la Médina et de ses huit camarades.

Pour rappel, Bamba Fall et compagnie étaient inculpés et détenus dans l'affaire du saccage de la Maison du parti socialiste. Ils avaient bénéficié d'une liberté provisoire ordonnée par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar. Mais le procureur général avait aussitôt introduit un pourvoi en cassation, suspendant ainsi leur libération.