Bamba Fall reprend des forces à l'hôpital Principal

Le maire de la Médina reprend des forces. Aux dernières nouvelles, il serait hors de danger et sa santé serait en train de s'améliorer. Toutefois il reste aux urgences de l'hôpital Pincipal de Dakar où il est surveillé. Bamba Fall qui était en coma diabétique avait été transporté ce matin aux urgences de l'hôpital. Suffisant pour que ses avocats montent au créneau pour dénoncer cette détention arbitraire. Me El Hadj Diouf et Me Aïssata Tall Sall en conférence de presse cet après midi mettent en garde les autorités si toutefois il arrivait malheur au maire de la Médina assimilé à un "otage".