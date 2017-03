"Bamba Fall et Cie sont en prison au terme d'une enquête consécutive à une plainte de Ousmane Tanor Dieng " (Serigne Bassirou Guèye)

Le procureur de la République, face à la presse, a expliqué les raisons de l'arrestation du maire de la Médina Bamba Fall et Cie. Selon Serigne Bassirou Guèye, "c'est le Secrétaire général du Parti Socialiste Ousmane Tanor Dieng qui a déposé une plainte pour tentative d'assassinat. Après avoir reçu la plainte, une enquête a été ouverte pour connaitre les auteurs et les mettre hors d'état de nuire. L'enquête a conduit à l'arrestation de Bamba Fall et beaucoup d'autres personnes. On m'a transmis le dossier et après l'avoir étudié j'ai vu que les charges retenues sont justifiées, alors j'ai retransmis ce dossier au juge d'instruction qui les a mis sous mandat de dépôt. Beaucoup ont parlé et m'ont traité de politicien, mais moi je ne fais que mon travail. Tous les jours, nous recevons des plaintes de menaces ou autre chose, mais quand les faits sont établis, nous arrêtons les incriminés. Ils ont parlé parce qu'il y a parmi eux quelqu'un qui se nomme Bamba Fall et qui est le maire de la Médina. C'est ça qui s'est passé et ils sont en instruction. Il n'y a rien de politique dans ce dossier, il faut que cela soit clair!"