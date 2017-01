Bamba Fall et Cie placés sous mandat de dépôt : Me El Hadji Diouf dénonce un dossier vide

Bamba Fall et compagnie ont été placés sous mandat de dépôt. Me El Hadji Diouf qui a souligné le caractère politique du dossier, a dénoncé la violation de la défense par le doyen des juges d’instruction.

L'avocat de la défense estime que dans cette affaire on veut liquider des adversaires politiques car aucun nervi n’a été arrêté mais seulement des membres du bureau politique, des responsables du PS qui n’ont rien fait, pour les envoyer en prison.