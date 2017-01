Bamba Fall et Cie face au doyen des juges

Inculpés pour tentative d’assassinat, violences et voie de faits, destruction de biens appartenant à autrui, injures publiques et menace de mort, le maire de la Médina Bamba Fall et compagnie avaient été placés sous mandat de dépôt dans l’affaire du saccage de la maison du parti socialiste. Ils feront face à nouveau au doyen des juges Samba Sall cet après-midi pour être entendu cette fois-ci sur le fond du dossier.

Des auditions qui surviennent après celles d’Ousmane Tanor Dieng secrétaire général du parti socialiste, Jean Baptiste Diouf et Abdoulaye Wilane entre autres