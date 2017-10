Bamba Fall : Notre exclusion annoncée du parti socialiste est un ballon de sonde, un divertissement, une comédie de très mauvais goût.

En marge de l'entretien exclusif accordé à Dakaractu, le maire de la Médina, Bamba Fall, n'a pas manqué de donner son avis sur la décision du secrétariat exécutif national du PS d'exclure du parti Khalifa Sall et les autres dicidents à l'image de Aissata Tall Sall et Bamba Fall lui même.



Cette ambition des partisans du Secrétaire Général du parti de les exclure du parti n'est qu'un ballon de sonde, un divertissement et une comédie de très mauvais goût, selon Bamba Fall...